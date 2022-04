Les roues sur terre, la tête dans les étoiles

Le jeune TikTokeur Arthur Baucheron (800 000 abonnés), atteint d'une amyotrophie spinale de type 2, raconte sa vie de "personne en situation de handicap' avec un humour ravageur pour bousculer les préjugés ! " T'as qu'à rester chez toi ! ", " Une place sur le train de 10 h 09 après-demain ? Ah ben vous avez dépassé le délai de résa de 3 minutes. Désolé. Bonne journée quand même. " " Pourquoi t'es en fauteuil ? ", "Comment tu fais pour monter dans une voiture, prendre le train ou l'avion ? ", "Depuis combien de temps t'es en fauteuil ? ", "Est-ce que tu peux te baigner ? ", " Est-ce que tu pourras un jour avoir des enfants ? " Autant de d'interpellations et de questions, blessantes ou enthousiasmantes, qui ont convaincu Arthur de la nécessité de communiquer sur la réalité de son quotidien, pour montrer au plus grand nombre qu'une personne en situation de handicap n'est pas une personne amoindrie ou moins importante qu'une autre. Avec l'humour et la joie de vivre qui le caractérisent sur les réseaux sociaux, Arthur partage dans ce livre les moments clés de son histoire depuis son enfance jusqu'au déjeuner à l'Elysée avec Brigitte Macron, les anecdotes de sa vie quotidienne et sa vision de son avenir pour transmettre un message universel : le handicap, quel qu'il soit, ne doit pas être un frein au bonheur et à la réalisation de ses rêves, et, surtout, il ne définit pas une personne. "On peut être un ado en fauteuil et kiffer sa vie, tout simplement'.