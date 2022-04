Le bonheur en Provence

Une nouvelle édition de la trilogie best-seller du plus anglais des auteurs provençaux ! Après avoir essayé de vivre ailleurs, Peter Mayle retrouve sa Provence bien-aimée. Il célèbre ce retour au pays en nous faisant participer à ses découvertes et en partageant avec nous sa science locale : un petit guide à l'usage de ceux qui ne connaissent pas Marseille, les caractéristiques du tire-bouchon idéal, les huit façons de passer un après-midi d'été... Grâce à lui, la Provence n'aura plus de secret pour ses lecteurs, même anglais ! Avec ce dernier tome de sa trilogie provençale, Peter Mayle nous fait encore une fois rire et voyager sous le soleil de Ménerbes.