Pâtes au pasta maker

N'achetez plus de pâtes fraîches mais faites-les vous-même, à la main ou grâce à la révolution Pasta Maker ! Les pâtes fraîches c'est délicieux, et si simple à faire, encore plus si vous possédez un Pasta Maker ! Cet appareil pourvu d'une cuve et de différents embouts vous permet, en quelques minutes, de réaliser des spaghetti, des tagliatelles, des tortis, et même des lasagnes et des raviolis. Recettes classiques au blé (spaghetti, lasagnes...), pâtes farcies, recettes pour allergiques sans gluten ou sans oeufs, pâtes aux légumes de toutes les couleurs, vous trouverez dans cet ouvrage toutes les recettes dont vous rêvez et plus encore pour vous adonner à votre passion pour les pâtes fraîches sans avoir à les acheter dans le commerce. Bonus : l'intégralité des recettes est réalisable avec la machine, mais aussi sans ! Il n'y a plus de temps à perdre : il faut se lancer !