On peut se remetttre de tout. L'histoire de 5 héros ordinaires qui ont vaincu l'adversité

Dans cet ouvrage puissant et inspirant, Dr Catherine Gildiner nous livre le récit de cinq de ses patients les plus marquants. D'une jeune femme abandonnée dans la forêt pendant son enfance, à un accro de travail dont la mère négligente lui disait chaque matin " Bonjour le monstre ", en passant par un musicien solitaire souffrant de troubles sexuels... ils sont tous parvenus à surmonter un immense traumatisme et à résoudre leurs problèmes personnels. Chaque patient est l'expression même de l'introspection, du stoïcisme, de la persévérance et du pardon dans sa lutte pour affronter la vérité. Le récit livré par le Dr Gildiner de son expédition à leurs côtés est touchant, éclairant et parfois drôle. Parfait pour aider les lecteurs à surmonter leurs propres défis émotionnels