Mon programme pour mieux gérer le TDA-H avec la pleine conscience. Comment apprivoiser le TDA-H en 8 semaines, 2e édition

Le seul programme de pleine conscience à destination des patients pour mieux gérer son TDAH. Etes-vous facilement distrait ? Avez-vous tendance à être désorganisé, à procrastiner ou avoir des oublis fréquents ? Avez-vous des difficultés à rester en place ou à gérer les émotions fortes comme la colère ou la frustration ? Si c'est le cas, vous présentez peut-être un Trouble du Déficit de ! '. Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA-H), comme environ 3% de la population. Grâce à la méditation de pleine conscience, vous entraînerez votre attention et découvrirez des clés pour mieux faire face aux symptômes du TDA-H. L'auteure explique concrètement comment fonctionne le "cerveau TDA-H" et la manière dont la méditation de pleine conscience peut améliorer la qualité de vie. Cette approche peut également être associée à d'autres traitements, y compris les médicaments. Basé sur le programme MBSR, qui a déjà aidé de nombreuses personnes, ce livre contient : - 9 méditations guidées (avec des téléchargements audios), - des pratiques formelles et informelles, - des exercices pour améliorer sa communication avec les autres, développer l'acceptation de soi et ses capacités à s'autogérer, - et bien d'autres choses encore.