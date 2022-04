Histoire-Géographie-EMC 4e. Livre élève, Edition 2022

Nouvelle édition de notre manuel d'Histoire Géographie EMC 4e ! - Deux parcours par étude pour une pédagogie différenciée - Un entraînement aux méthodes renforcé : des fiches Méthodes visuelles et de nombreux exercices de type brevet avec un guidage progressif - En Géographie et en EMC, de nouvelles études de cas, des documents et des données entièrement actualisés - Des pages Géo-Histoire pour comprendre le présent en questionnant le passé - Une nouvelle partie EMC avec des propositions de débats et de projets, stimulants pour les élèves - De nombreuses ressources numériques complémentaires : podcasts des cours, cartes animées, vidéos, tutos, documents interactifs, fonds de cartes, quiz...