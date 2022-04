Contresens

Son premier amour sera-t-il son unique amour ? Aubrey est assistante-comptable dans un cabinet d'expertise. Son patron l'envoie chercher des documents professionnels et malheureusement, elle doit se rendre dans sa ville natale. Celle où elle ne voulait plus jamais remettre les pieds. Le destin va s'en mêler et elle va retomber sur son premier amour, celui qu'elle a abandonné sans se retourner et qui lui en veut énormément.