Histoire d'une âme

L'ouvrage spirituel le plus vendu de toute l'histoire de l'humanité après la Bible. "La plus grande sainte des temps modernes" , comme le disait Pie X, y raconte sa vie et son cheminement intérieur, où se dévoile une spiritualité aussi sublime qu'accessible à tous. Préface de William Clapier, introductions et notes d'Hélène Mongin, avec l'aide des Archives du carmel de Lisieux.