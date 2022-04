France. Road trips en van. 25 itinéraires sauvages et bucoliques sur les plus belles routes de nos régions

Des grands caps de la Côte d'Opale aux pics étincelants des Pyrénées, des monolithes des forêts bretonnes aux vertigineuses cascades jurassiennes, découvrez une France secrète et méconnue à travers les itinéraires et récits de voyage de deux adeptes de la vanlife ! Joana et Eric ont quitté leur quotidien d'architectes en 2015 pour partir à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Une première expérience de plus de 200 000 kilomètres ! Revenus en France en 2020, ces amoureux de la route n'ont pas pour autant délaissé leur mode de vie. C'est à bord de deux vans rénovés par leurs soins - "Toaster" , le Combi bleu à l'esprit bohème, et "Kaktus" , l'explorateur inarrêtable - qu'ils ont choisi d'arpenter les petites routes de l'Hexagone, et d'en parcourir chaque recoin secret. Dans ce livre, ils partagent leurs itinéraires et leurs découvertes, espérées ou inattendues, après une année passée à sillonner le pays. Ils offrent également des conseils techniques et pratiques pour tous ceux qui voudraient, à leur tour, se lancer dans une aventure en van. Amateurs de voyages et de grands espaces, la France par la route s'offre à vous, jalonnée de paysages à contempler, de randonnées, et de coins paisibles à débusquer.