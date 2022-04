Passerelles - Culture économique juridique et managériale (CEJM) - BTS 2e année. Edition 2022

Un ouvrage de BTS 2ème année qui privilégie les notions essentielles et l'apport méthodologique. - Un cours centré sur les notions clés du référentiel et sur le monde de l'entreprise - Des synthèses sous 4 formes : versions rédigée, audio, vidéo et en schéma - Des fiches méthodes détaillées en lien avec l'examen - Dans chaque chapitre : 3 pages d'entraînements progressifs et 1 cas d'entreprise "Vers le BTS" pour préparer les étudiants à l'examen Les + de ce manuel : - 3 sujets d'examen modulables, portant sur les thèmes 1 à 6 du programme, réalisables au choix en 2 heures ou en 4 heures. Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, audios et QCM interactifs