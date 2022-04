PostgreSQL. Architecture et notions avancées, 4e édition

Ce livre vous aidera à comprendre le fonctionnement interne de PostgreSQL, et ainsi à mieux l'administrer, le paramétrer, le superviser. Pour maîtriser PostgreSQL, rien de mieux que de comprendre son fonctionnement interne. C'est ce que vous proposent Guillaume Lelarge, consultant chez Dalibo et contributeur majeur de PostgreSQL, ainsi que Julien Rouhaud, auteur notamment d'HypoPg, avec ce livre sans équivalent, pas même en anglais. Dans un style clair et précis, ils vous expliquent en détail la mécanique de ce puissant système de gestion de bases de données open-source, vous aidant ainsi à en comprendre toutes les subtilités et donc à mieux l'administrer, le paramétrer, le superviser... en un mot à mieux l'utiliser. Sa lecture ne requiert pas de connaissances avancées de PostgreSQL, ni la maîtrise préalable d'un autre moteur de bases de données. En revanche, il est préférable que vous soyez à l'aise avec le fonctionnement d'un système d'exploitation comme Linux. Une connaissance modérée du langage SQL sera un plus. Cette quatrième édition, entièrement revue et complétée, prend en compte les nouveautés de la version 14. Les différences notables entre versions sont signalées.