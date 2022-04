Le livre des invocations

Un recueil poétique et mystique accompagné par les photographies en noir et blanc de Gilles Dallière En ces temps l'Homme n'est pas rendu à l'endroit où il voudrait être. Il a laissé derrière lui tout l'Univers qui l'embrassait, tous ces dieux qui le protégeaient, abandonnés pour des idoles ou des fadaises, l'essence vivante et joviale qui le rattachait confiant à son ciel. Saura-t-il se retrouver et se reconstruire intérieurement, en dépit de l'aberration de sa vitesse, à l'encontre de ses élans et de ses frénésies, et nonobstant sa compulsivité pour le factice et pour le dérisoire ? La correction qu'il cherche à tâtons ne se trouve probablement pas dans l'hédonisme de sa fuite en avant, mais dans un nostos, soit un retour sur soi médité. Ces textes brefs proposent une suspension, une pause pour rencontrer dans un éventail de mots d'autres résonances dans l'intime et l'intemporel. Et faire éclore en soi un autre désir, provenant de l'émergence d'une voix intérieure, dont celle- ci même est, parmi tant d'autres inaudibles, un frugal testament, une lueur d'espérance.