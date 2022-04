Karlstad, à l'ouest de la Suède. Beatrice, une fillette de neuf mois, a disparu dans la propriété familiale des Palmgren. Tandis que les pistes de la police locale ne semblent mener nulle part, l'inspectrice Charlie Lager est envoyée pour enquêter. Et tout porte à croire que les parents n'ont pas livré tous leurs secrets. Silences, trahisons, zones d'ombre... La détective est confrontée à l'une des affaires les plus tortueuses de sa carrière. Pourtant, le temps presse. Chaque heure qui passe amenuise les chances de retrouver l'enfant en vie. Le compte à rebours est lancé. Charlie parviendra-t-elle à démêler les fils de la vérité et à surmonter les affres du passé ? Dans cette nouvelle enquête de la détective Charlie Lager, Lina Bengtsdotter ausculte les liens familiaux et signe sans conteste une oeuvre magistrale, qui résonne encore longtemps, une fois le livre refermé.