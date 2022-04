Tarot sanglant

Claire Franchini, une jeune avocate talentueuse, voit sa vie chavirer lorsque ses proches sont assassinés les uns après les autres, victimes d'un tueur fou qui signe ses crimes d'une lame de tarot. Pourtant, la proie, c'est bien elle. Au coeur de la ville de Marseille, le meurtrier, telle une araignée, tisse impitoyablement sa toile autour de la jeune femme. Avec la dextérité d'un marionnettiste, il tire ses fils et entraîne sa cible dans un jeu où l'amour, la trahison, le mensonge et la manipulation n'épargnent personne. Claire se débat pour échapper au passé qui la hante, et à ce redoutable prédateur.