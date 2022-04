Idées couture pour sorties nature. 21 projets DIY pour petits et grands

Créer pour renouer avec la nature et pour s'y immerger. Ou la couture comme vous ne l'avez sans doute jamais pratiquée pour vous et vos enfants ! Panier pique-nique, range-couverts, cape d'invisibilité, sacoche d'aventurier, loto de la nature, manche à air... 21 projets couture pour passer du temps dans la nature. Pour toutes les personnes sensibles à l'environnement et qui veulent créer et offrir des cadeaux qui ont du sens. Créations textiles et bricolage au jardin pour repas, balades, jeux et décorations, à partir de matières naturelles, biologiques et/ou de récup' : sacoche d'aventurier, panier piquenique, tapis des saisons... Pour chaque création sont déclinés, outre les étapes de réalisation : l'objectif principal, l'âge concerné, une astuce ou une variante selon les créations, et même une information pédagogique (inspiration Montessori) ou une petite approche naturaliste/botanique rapide en lien avec l'objet pour certaines. Pour les parents, les couturiers·ères, les professeurs·es des écoles, les associations d'éveil à la nature, pour toutes les personnes sensibles à l'environnement et qui veulent créer et offrir des cadeaux proches de la nature.