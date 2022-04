Software craft. TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles

Le software craft (ou craftmanship) est une approche du développement logiciel qui met l'accent sur les bonnes pratiques et les compétences de codage des développeurs. L'objectif est d'accroître la qualité du logiciel produit non seulement au niveau fonctionnel, mais aussi en termes de fiabilité et "maintenabilité" , c'est-à-dire de capacité à évoluer et à être modifié par d'autres équipes que celle qui l'a conçu. Le software craft et l'agilité sont complémentaires, l'agilité mettant en place la souplesse des cycles de développement, et le craft s'intéressant à l'écriture proprement dite du code. Ce livre rassemble les notions essentielles du software craft comme le développement dirigé par les tests (TDD), les techniques collaboratives (pair programming), et celles spécifiques à la reprise de code existant (code legacy). Chaque chapitre propose des exemples avec une mise en situation, des conseils pédagogiques et des infos insolites pour le fun et la culture générale.