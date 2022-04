Epoque contemporaine. XIXe-XXIe siècles

LES ROMANTISMES- Administrer - Après le néo-classicisme - Le premier romantisme - Le romantisme européen - Equiper et loger - L'orientalisme - Les révolutions du paysage - Les premières résistances ; REVOLUTIONS ET REACTIONS- Eclectisme et historicisme - Le temps des scandales - L'impressionnisme - Naissance de la métropole - Après l'impressionnisme - La réaction symboliste - Le symbolisme international- Le rationalisme. L'AGE DES AVANT-GARDES- Les ruptures de l'art nouveau - Le fauvisme - Picasso et Braque - Cubisme, futurisme et vorticisme - L'architecture de la 2e révolution industrielle - La Brücke, le Blaue Reiter - L'abstraction à Paris - La Russie. Du néo-primitivisme au suprématisme. ORDRES ET DESORDRES- Images mécaniques - "Retour à l'ordre" en peinture ? - L'esprit Dada - L'abstraction - Le surréalisme - Avant-garde et tradition - Le mouvement moderne - La nouvelle monumentalité. LA MODERNITE : TRIOMPHE ET CRISE- Le logement et la ville - L'après-guerre en Europe - L'Ecole de New York - D'autres images - Le pop - Maturité des architectures modernes - Les années théoriques - L'architecture et le schisme post-moderne - Personnalisation de la vie artistique - Eclatement des tendances.