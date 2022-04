Créez une alliance avec vos animaux totem

Katia Bougchiche a reçu son nom d'initiée, MiddayWoman, et l'accès à ses pouvoirs au cours d'une quête de vision. Au fil de ces pages, elle vous transmet son savoir des traditions ancestrales du chamanisme et des animaux totems. Partez à la rencontre de votre animal de pouvoir, cet esprit allié qui vous guide, vous guérit, vous insuffle de la vitalité, renforce votre instinct, votre désir et vous aide à prendre votre place. Plongez dans le monde fascinant de la conscience chamanique, sagesse des peuples racines connectés à l'énergie de la Terre-Mère. Découvrez le pouvoir de guérison et de transformation de plus de 40 animaux totems, selon les éléments eau, air, terre, feu et éther. Connectez-vous à leurs vibrations grâce aux mantras canalisés par Katia, porte d'entrée sur le monde invisible. Partez à la rencontre de votre animal totem grâce aux rituels proposés et honorez votre identité profonde.