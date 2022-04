Prendre soin de ses émotions avec la naturopathie. Anxiété, stress au travail, deuil, séparation, manque de confiance en soi... 10 protocoles naturels pour tout apaiser

S'il peut être délicieux de se laisser emporter par les émotions positives (joie, gratitude, amusement, amour...), les émotions négatives sont un frein à notre avancée dans le monde et, nous perdons toute emprise sur notre vie. Dans ce livre, découvrez comment traiter vos émotions douloureuses sans médicaments et les gérer de façon autonome : Qu'est-ce que la naturopathie émotionnelle ? Les outils d'accompagnement pour soutenir votre état émotionnel : alimentation, huiles essentielles, fleurs de Bach, lithothérapie, phytothérapie holistique... Stress au travail, deuil, mal-être à l'école, diculté de communication dans le couple, angoisses, syndrome prémenstruel, séparation, manque de confiance en soi... 10 protocoles naturels pour tout apaiser, éviter que ces états polluent votre santé et glissent vers la maladie. LE GUIDE PRATIQUE POUR FAIRE LA PAIX AVEC SES EMOTIONS DOULOUREUSES GRACE A LA NATUROPATHIE