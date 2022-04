L'étoffe d'un roi. Commerce des parures à la cour d'Espagne (1665-1700)

D'où venait les somptueuses parures dont se vêtaient le roi et les reines d'Espagne au XVIIe siècle ? Les artisans et fournisseurs royaux offraient les plus belles étoffes aux régents mais gagnaient-ils en retour des droits, un statut protecteur ou des privilèges ? Des générations de commerçants, nouvelle classe sociale à part, a ainsi pu se constituer dans l'ombre du Palais. Au faste de Versailles et du roi Soleil, répondaient les somptueuses parures du roi et des reines d'Espagne à la cour de Madrid. L'activité du Palais royal a suscité l'émergence de structures artisanales familiales, reprises de génération en génération, et organisé autour de lui la vie des fournisseurs du roi. A la frontière de la sociographie des métiers et de l'histoire des représentations, cet ouvrage enrichit notre connaissance des corporations de marchands et d'artisans royaux dans les grandes villes européennes. Sept années de recherches dans de nombreux centres d'archives espagnols ont permis de découvrir des manuscrits du XVIIe siècle jusqu'ici inconnus des historiens. Cette étude très complète revèle des informations inédites et des sources de première main abordant le déploiement des organes de pouvoir, à la charnière du siècle des Lumières et de l'avènement des Bourbons sur le trône d'Espagne.