L'oral ? J'excelle ! Lycéens et étudiants du supérieur

L'outil indispensable pour se préparer à toutes les épreuves orales de la terminale au supérieur. Comment prendre la parole avec aisance ? Comment gérer son stress ? Comment porter une idée et argumenter pour la défendre ? Comment travailler son souffle, sa diction, sa posture... Ce livre propose une pratique complète, globale et cohérente adaptée aux élèves de terminale et aux étudiants de l'enseignement supérieur avec - des fiches conseils, - des encarts pratiques, - des exercices, - des outils d'autoévaluation - et des vidéos accessibles par QRCodes