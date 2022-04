SVT 2de mon carnet de réussite. Carnet élève, Edition 2022

Un carnet de méthodes et de notions incontournables en 2de pour réussir en SVT, en complément de tout manuel ! Des fiches à consulter et à compléter en classe ou à la maison tout au long de l'année : - les bases pour faciliter les révisions et l'apprentissage des nouvelles notions - les méthodes pour maîtriser les outils (expérimentaux et numériques) et pour comprendre la science et ses démarches - les notions incontournables sous forme graphique et synthétique - des flashcards pour remobiliser ses acquis et ancrer les notions - des aides à l'orientation (spécialité SVT et métiers associés). + Des compléments numériques : flashcards en version interactive et en version imprimable, vidéos, Dico SVT 2de, etc.