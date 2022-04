Français 3e Colibris. Livre élève, Edition 2022

Un nouveau manuel de Français 3e dans la collection de référence Colibris - Des choix de textes originaux et renouvelés, avec de nombreuses oeuvres et textes intégraux - De multiples propositions d'activités écrites et orales et des ateliers pour approfondir le vocabulaire, la grammaire et l'expression au service des textes - Une préparation complète au Brevet : des sujets guidés dans chaque chapitre, des évaluations différenciées, des fiches méthode - Des propositions pour "travailler autrement" : travail en groupe, parcours différenciés, lectures collaboratives et escape game autour de textes, oeuvres et genres littéraires - Des projets finaux concrets qui mettent l'élève en action De nombreux compléments numériques pour l'élève et l'enseignant : textes et bilans audio, lectures d'image, vidéos, quiz, dictées, exercices interactifs et activités PIX, mais aussi textes, évaluations et fiches à imprimer ...