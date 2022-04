La laïcité dans les services publics. 150 Aspects pratiques, entre renouveau et renoncement

Souvent invoquée par les acteurs publics ou par les citoyens, la laïcité comme ses implications semblent mal connues voire méconnues, et il arrive que le principe-même soit dévoyé ou encore instrumentalisé. Des débats ressurgissent régulièrement sur d'épineuses questions telles que le port de signes religieux à l'école (et la question des parents accompagnateurs des sorties scolaires), à l'Université, sur les lieux de travail (par ex. le port de signes par les agents du service public ; la question des pratiques alimentaires des usagers dans les prisons et les hôpitaux) ou encore dans l'espace public (comme la question du port des signes religieux sur les plages ou l'installation de crèches dans les bâtiments et espaces publics). De même, les questions liées aux financements des édifices ou des activités cultuels suscitent un certain nombre de tensions dans les collectivités publiques. Les problèmes liés à la laïcité semblent finalement d'une constante actualité, et provoquent des frictions dans la pratique.