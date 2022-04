Guide de l'hospitalité vigneronne. 2e édition

Vous aimez voyager ? vous aimez le vin ? Découvrez les plus beaux gîtes et chambres d'hôtes au coeur des domaines viticoles. Pour un week-end en amoureux en Champagne, une semaine de vacances entre amis en Provence. Partez à la découverte des plus beaux terroirs. A la rencontre de vigneronnes et vignerons passionnés. Et vivez une expérience authentique faite de nature, de partage et de convivialité. Goûtez à l'hospitalité vigneronne sans modération. Ce guide vous présente plus de 80 domaines viticoles que nous avons sélectionné pour la qualité de leur accueil et de leurs vins.