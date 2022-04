La naturopathie pour un ventre heureux. Au secours des intestins sensibles

Les causes de nos différents désordres organiques et pathologies sont souvent multifactorielles. Nous le savons, l'intestin n'est pas un organe anodin qui ne sert qu'à éliminer. Il est responsable d'un grand nombre de maux communs. L'hygiène intestinale est donc primordiale pour aider l'organisme à se rééquilibrer. Grâce à la naturopathie, la santé s'acquiert petit à petit par un mode de vie sain, depuis l'alimentation jusqu'à la conscience de nos propres actes quotidiens. Cet ouvrage vous explique concrètement quel est cet organe dont on parle de plus en plus et qui est la base de notre capital santé et de son équilibre permanent. Tous les conseils pratiques, naturels et simples pour un ventre heureux au quotidien !