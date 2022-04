Zones à cueillir

Cueillir partout, même en ville ! Face à l'engouement pour la cueillette, enfin un livre qui parle aux jeunes, et surtout aux urbains. Caroline Decque et Camille Gasnier cueillent fleurs sauvages et plantes comestibles pour réaliser cocktails, plats et desserts à partager et qui font envie ! Membres fondatrices de l'association Bigoud', les autrices Caroline et Camille ont pour objectif de témoigner des bienfaits des plantes et fleurs comestibles, qui contiennent d'innombrables qualités gustatives et nutritives. Entre les pages, se dissimulent des recettes festives à réaliser avec ses récoltes. De quoi donner de la couleur à son assiette et de la fantaisie à ses cocktails !