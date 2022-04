Atlas historique de la Méditerranée. De l’Antiquité à nos jours

La Méditerranée est une et plurielle, une mer entre les terres, un lieu d'échanges et de conflits. Comprendre cet espace composite permet d'appréhender l'histoire des territoires et des pays qui la bordent et qui y interagissent depuis l'Antiquité : - Une mer fertile, qui a vu naître et croître les grands empires mésopotamien, grec et romain. - Une mer mouvementée, entre conquêtes byzantines, croisades, Reconquista et mise en place de l'Empire ottoman. - Une mer dominée par une Europe hégémonique à partir de la fin du XVIII ? siècle. - Une mer tourmentée où se jouent les grands enjeux contemporains : conflits, crise migratoire et questions environnementales. Près de 90 cartes et documents retracent l'histoire riche et vivante de cette mosaïque fragile, qui doit relever le défi de rester un lien entre les rives.