Lecture Piano CE1. Cahier d'exercices

Au sein de la collection Lecture Piano CE1, découvrez le cahier d'exercices CE1, à utiliser en complément du manuel. L'approche originale de la méthode de lecture Piano permet aux élèves d'entrer pas à pas dans la lecture. Très progressive, cette méthode de lecture privilégie la différenciation et rassure l'élève. Elle facilite aussi l'identification rapide des mots grâce à un apprentissage renforcé du code. Ce cahier d'exercices (120 pages) s'utilise en complément du manuel de la méthode Lecture Piano CE1. Ce cahier d'exercices propose un travail sur : la phonologie la syllabe l'encodage la discrimination visuelle la production d'écrit la compréhension Points forts de la collection La méthode Lecture Piano CE1 est une réponse aux différents rythmes d'apprentissage grâce à une différenciation en lecture de texte et une méthode progressive conçue pour consolider l'apprentissage de la lecture et améliorer la ? uence. Un dispositif facile à s'approprier Un manuel de lecture Un fichier de différenciation pour travailler le code, la fluence et la lecture orale Un guide pédagogique Un cahier d'écriture L' offre tout-en-un composée du manuel numérique enseignant et du guide pédagogique Le manuel numérique élève