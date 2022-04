Consensus ECN. 305 Fiche de synthèse, Edition 2022

Nouvelle édition avec 41 fiches de recommandations et de consensus 2021 Cette édition comporte 41 nouvelles fiches de synthèse de recommandations parues en 2021. La maîtrise des connaissances médicales issues des dernières recommandations et conférences de consensus nationales ou internationales exige une veille rigoureuse et difficile pour les étudiants en médecine. Les dernières recommandations des sociétés savantes sont pourtant exigibles au concours de l'ECNi. Etant en perpétuelle évolution, ces recommandations ne figurent pas toujours dans les référentiels de spécialités pour la préparation du concours. C'est dans cet esprit que le livre "Consensus ECNi 2022" , fruit d'un travail collaboratif rigoureux avec les meilleurs conférenciers de ConfPlus, a été pensé. Les fiches de synthèse claires, concises, et actualisées selon les dernières recommandations, reprennent les points clés et les notions essentielles à maîtriser pour le jour J. Les fiches sont classées par spécialités médicales et référencées selon le programme officiel des ECNi afin d'être un outil idéal pour la préparation de l'ECNi et les révisions de dernier tour.