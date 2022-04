Balance ton verre ! Vers une sobriété joyeuse

Un journal guidé vers une vie sans alcool pour enfin tenir la promesse qu'on a toutes déjà faite : arrêter ou diminuer sa consommation d'alcool tout en restant fun ! Tout pour vous accompagner pas à pas vers une sobriété joyeuse ! - Déconstruisez pas à pas votre rapport à l'alcool - Consignez toutes vos craintes et vos espoirs, vos tops et vos flops, vos petites et grandes fiertés - Traquez votre humeur et votre forme, semaine après semaine, mois après mois - Félicitez-vous, prenez soin de vous, amusez-vous Bonus : 2 pages de stickers