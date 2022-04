Concevoir et dessiner sa garde-robe capsule

Initiez-vous au stylisme et imaginez votre propre collection capsule. Laure Guyet, styliste de formation, vous accompagne pas à pas dans l'univers de la création et du dessin de mode. De la recherche d'inspiration au dessin de vos silhouettes en passant par le dessin à plat des vêtements, expérimentez le processus créatif d'une styliste et construisez progressivement une garde-robe unique et cohérente. Grâce aux exercices proposés, faites parler votre créativité et créez des silhouettes qui ne ressemblent qu'à vous. Couturières à la recherche d'inspiration et voulant planifier vos prochaines créations, stylistes en herbe, ce livre est fait pour vous_ ! Retrouvez en finn d'ouvrage des fiches techniques regroupant des modèles de silhouettes et de vêtements à décalquer pour une prise en main rapide et simplifiée.