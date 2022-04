Sexastro. Ce que disent les astres de nos sexualités

Développée et enrichie depuis des centaines d'années, l'astrologie est aujourd'hui un formidable outil de développement personnel. Que tu commences à t'y intéresser ou que tu sois déjà à fond dedans, tu trouveras dans ce livre des outils pour en faire un guide au quotidien qui te permettra de mieux te connaître, d'améliorer tes relations amicales ou amoureuses... Et ta sexualité ! Signatures amoureuses et sexuelles à travers les planètes, compatibilités des signes entre eux, hot tips et même sextoys adaptés à chaque signe... Embarque aux côtés d'Amal et d'Amina pour un voyage à travers les étoiles, jusqu'au septième ciel.