L'Univers et vous. Une histoire d'amour

Se connecter à son pouvoir personnel pour transformer sa vie. Comment être aligné avec l'Univers et y trouver sa juste place ? Avec ce récit passionnant qui va au-delà de la simple méthode, Carélia Feris livre son expérience personnelle et raconte son histoire d'amour avec l'Univers, cette entité dont nous sommes tous issus et au sein de laquelle nous évoluons chaque jour de notre vie. Tout en simplicité et en vulnérabilité, elle dévoile page après page les clés qui permettent de trouver le chemin du bien-être et de l'épanouissement personnel. Fluide et inspirant, cet ouvrage invite le lecteur à une réflexion profonde sur son propre parcours de vie afin d'y porter un regard neuf et en faire une toute nouvelle interprétation, pour enfin provoquer les changements qui lui permettront de se libérer des blocages et de retrouver la sérénité. En effet, grâce à des concepts issus de la psychologie et à ses expériences qui feront écho en chacun, l'autrice révèle comment éveiller le pouvoir extraordinaire de notre âme, afin de ne plus subir mais rebondir, de transformer l'ombre en lumière et les difficultés en opportunités. Elle ouvre ainsi la voie pour se connecter au monde subtil de l'Univers.