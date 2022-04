Sage-femme, gardienne de l'eutocie ?. Approche anthropologique du savoir-faire des sages-femmes

Les sages-femmes sont formées pour être des spécialistes de l'accouchement eutocique, soit sans complication obstétricale. Le fait que 80 % des femmes en France ont un accouchement dirigé médicalement a généré de nombreuses mutations dans leur métier. Retracer l'évolution de la formation et de la pratique des sages-femmes permet d'observer les conséquences de la technicisation de l'accouchement. Ainsi, les sages-femmes ont adapté leurs savoirs : en fonction de leur statut (hospitalier ou libéral), mais aussi de la protocolisation de leur exercice basé sur une conception de plus en plus normalisée du risque obstétrical. Aujourd'hui, devant les effets de cette standardisation de la prise en charge de la parturition, elles sont nombreuses à revendiquer un accompagnement global des futures mères.