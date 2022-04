Anne Frank et le loup d'Amsterdam

Anne Frank est une jeune fille ordinaire. A treize ans, elle a de l'esprit, fait rire ses proche, les agace parfois par son franc-parler et aime écrire dans son journal intime. Mais en juillet 1942, sa vie bascule : la voilà obligée de se cacher avec sa famille pour échapper aux SS qui traquent les Juifs sans relâche. Du côté des Nazis, Sigmund Pabst, l'un des plus sanguinaires lieutenants du service de renseignement de la ville se met en chasse. Surnommé le " Loup d'Amsterdam " pour son efficacité morbide, il quadrille les quartiers et lâche ses hommes assoiffés de prises, bien décidé à mettre la main sur les Frank... Un roman "coup de poing" où la tension règne, entre la vie quotidienne de la famille Frank cloîtrée dans l'angoisse et les traques de la Gestapo dans les rues Amsterdam.