"Que la nuit soit douce" est un témoignage personnel et intime né de la résurgence brutale d'un traumatisme, exposant sous forme de journal son combat contre l'amnésie traumatique. Une quête de sens pour tenter de comprendre et d'assembler les pièces du puzzle de l'existence ; quand les émotions et les souvenirs d'enfant, enfouis et insaisissables, resurgissent intacts et se confondent à la vie d'adulte. Une expérience physique et psychique, l'immersion dans les tréfonds de l'angoisse jusqu'à ce que l'Inconscient lâche finalement et dévoile l'inceste oublié. Son style vous mènera aux confins de l'amnésie buter contre des barrières invisibles, un essai contre l'oubli, au rythme d'une exploratrice martelant son chemin au risque de briser sa santé émotionnelle. Il s'agit de libérer à travers cet écrit une parole auprès des hommes et des femmes victimes de violences sexuelles et/ou prisonniers de la sphère familiale. Témoigner pour celles et ceux qui sont muselé·e·s par la peur, n'osent pas "le dire" ou n'ont pas les moyens d'en parler. Témoigner pour celles et ceux qui, peut-être, se cherchent, ne se comprennent pas encore et se reconnaîtront dans ces lignes.