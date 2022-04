Mon carnet de randonnées. Journal de bord guidé

Un carnet ultra-pratique pour tous les amoureux des grands espaces verts ! Tout pour planifier sereinement ses départs, suivre et noter ses impressions et performances étape par étape et garder des souvenirs de ses aventures. Grâce à ce carnet, vous pourrez : - Planifier vos randonnées, - Gérer votre budget avant chaque départ, - Faire la liste de tous vos hébergements avant chaque randonnée, - Suivre et noter vos impressions étape après étape, - Coller tous vos souvenirs de voyage... Mais aussi des fiches mémo, carnet d'adresses, contacts et sites utiles, et un TOP 10 des plus belles randonnées de France et du monde entier ! Ce carnet deviendra vite un indispensable pour toutes vos randonnées. Bonus : 2 pages de stickers