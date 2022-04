Accompagner sa partenaire après son accouchement. Tous les conseils pour soutenir le bien-être physique et émotionnel de la jeune maman

Le postpartum est souvent un mélange de joie et d'ambivalence. Lorsque le bébé vient de naître, il y a tant de choses à découvrir et à traverser pour ses parents ! Beaucoup d'ouvrages ont été écrits à destination de la femme, mais peu pour celui qui la soutient, l'aime et la réconforte. Pourtant, le père aussi vit un bouleversement et il se sent parfois démuni. Dans ce guide, vous trouverez les principales problématiques liées au postpartum pour bien accompagner votre compagne, et ainsi vivre votre paternité dans l'action, l'écoute et la bienveillance. Des astuces et de nombreux témoignages vous seront livrés pour vivre cette transition dans votre couple, la famille, et l'entourage, le plus sereinement possible. Votre histoire est unique et c'est ensemble que vous allez l'écrire.