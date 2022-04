The Mafia Chronicles Tome 1 : Bound by Honor

Il veut son corps. Elle veut son coeur... Née dans l'une des principales familles mafieuses de Chicago, Aria Scuderi est une princesse mafieuse connue pour sa beauté. Ce que beaucoup considèrent comme un cadeau signifie sa perte lorsqu'elle est forcée d'épouser Luca Vitiello, le futur Capo de New York, un homme insensible et connu pour sa brutalité. Aria est terrifiée à l'idée d'épouser un monstre comme lui. Il est peut-être l'un des célibataires les plus convoités de New York, grâce à son charisme de prédateur, sa richesse et son arrogance... mais Aria sait que son aura de mauvais garçon n'est pas un jeu. Le sang et la mort se cachent dans les yeux gris de Luca. Pourtant, il n'y a pas d'échappatoire à ce mariage arrangé, encore moins avec un homme comme Luca, qui ne la laissera jamais partir. Sa seule chance de survivre dans ce mariage est de se frayer un chemin dans son coeur, même si la rumeur dit que Luca n'en a pas... A propos de l'auteure : Cora Reilly est l'auteure à succès d'USA Today de la série The mafia chronicles et de nombreux autres livres, la plupart mettant en scène des bad boys dangereusement sexy et sombres. Elle s'impose comme l'une des auteures phare de la romance mafieuse, avec pour thème principal les mariages arrangés. Sa saga est vendue dans plus de dix pays et avec près d'un million d'exemplaires lus dans le monde.