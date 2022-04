Les silences de Schubert

Shani Diluka, pianiste de renommée internationale, navigue entre les salles de concerts et l'intimité de sa plume. Schubert devenu son compagnon de route, lui apprend la beauté des silences, là où la musique puise sa profondeur : du silence naît le son, surgit l'enfance des sentiments, apparaissent des paysages singuliers et l'intimité du monde. Après son premier livre "Canopées" en 2018, (recueil qui figurait dans la liste des prix Poésie de l'Académie Française), Shani Diluka offre ici des poèmes et des aphorismes, sentiers vers de nouvelles perceptions et introspections, qui ne prétendent "pas tout dire ni dire le tout d'une chose". Et chacun d'entre nous y trouvera le chemin vers d'autres lumières à travers un écho intérieur. Les dessins Jean Fléaca ponctuent ces pensées avec art et poésie, nous entrainant dans son monde de rêve.