Mon carnet de voyages à vélo. Journal de bord guidé

Un carnet ultra-pratique pour les amoureux du cyclotourisme ! Tout pour planifier sereinement ses aventures en vélo. Suivez et notez vos impressions et performances étape par étape et garder des souvenirs de ses aventures en vélo. Grâce à ce carnet, vous pourrez : - Planifier vos voyages à vélo, - Gérer votre budget et vos hébergements avant chaque départ, - Suivre et noter vos impressions étape après étape, - Coller vos souvenirs de voyage Mais aussi un livre d'or des rencontres, une liste des pistes cyclables en Europe, des fiches mémo, carnet d'adresses, contacts et sites utiles, ainsi que des pages de notes ! Bonus : 2 pages de stickers