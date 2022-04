Au secours ! J'ai des enfants ! Petites et grandes réflexions sur la famille

" Au secours, j'ai deux enfants ! " Cette phrase, c'est celle que beaucoup de mamans ont parfois envie de hurler ! Quand l'auteure Olivia Lévy est devenue maman , elle ne pensait pas que sa vie serait bouleversée à ce point, pour le meilleur et pour le pire. Elle n'imaginait pas que son petit cocon familial, formé de son mari et de leurs deux enfants, pulvériserait tout sur son passage et deviendrait sa principale préoccupation. Même si elle admet que la maternité l'a changée (en mieux ! ), elle n'avait pas prévu que ses horaires, ses activités et ses priorités seraient autant chamboulés. La journaliste s'interroge : passons-nous assez de temps avec nos enfants ou, au contraire, sommes-nous des parents trop envahissants ? La famille est-elle LA priorité ? Est-elle source de trop de sacrifices et de frustrations ? Faisons-nous les bons choix ? Pourquoi est-il si difficile de trouver un équilibre entre notre vie familiale et notre vie professionnelle ? Sommes-nous nostalgiques de la famille nucléaire traditionnelle ? Pour répondre à toutes ses questions, elle s'est entretenue avec des psychologues, des sociologues et des familles. Résultat : ce livre, une réflexion un peu désordonnée, comme sa maison depuis qu'Olivia Lévy a des enfants.