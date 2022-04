On rit beaucoup dans ce Dictionnaire amoureux du golf qui nous plonge dans cet univers qui consiste à envoyer une balle dans un trou avec des instruments qui n'ont pas l'air faits pour cela. Pour la première fois, ce jeu diabolique révèle ce qu'il a toujours caché. G. O. L. F. Oublier ce que l'on croit savoir sur ces quatre lettres et leurs idées toutes faites et toutes fausses. Comprendre ce qui se dissimule derrière cet exercice difficile, même s'il est enfantin : envoyer une balle dans un trou. S'il ne s'agissait que de cela ! Il y autre chose. Mais quoi ? Tout. Les pratiquants cherchent quel verrou intérieur il fait sauter. Les autres ont peur, mais sont fascinés. Dans le Dictionnaire amoureux du Golf, ils vérifieront leurs pires soupçons. Dès qu'on y touche, on ne peut plus s'en passer. Enfin, voilà un livre que liront tous ceux qui n'y jouent pas (encore).