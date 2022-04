L'auto-organisation. De la physique au politique

Ce colloque, qui se tint en juin 1981 à Cerisy, réunit des physiciens, philosophes, biologistes et anthropologues autour d'une aspiration commune : faire émerger une pensée neuve au carrefour des sciences dures et des " humanités " . Une question novatrice et déterminante fut alors posée : est-il possible d'ouvrir des chemins entre les sciences du vivant et les sciences du politique et du social ? Les théories de l'auto-organisation s'articulent autour de trois concepts fondamentaux contraires aux postulats admis jusqu'alors. L'instabilité du chaos d'abord, et la complémentarité paradoxale entre l'ordre et le désordre. Le concept d'autonomie ensuite, et la capacité d'une organisation (vivante ou sociale) de s'instituer elle-même et de se perpétuer en produisant ses lois. La question du sens enfin, qui reprend toute sa place dans les sciences dures. L'énoncé de ces trois questions conduit à en poser une quatrième, essentielle : celle de l'unité retrouvée du savoir. A l'heure où l'idée d'" auto-organisation " s'impose en sciences dures comme en sciences humaines, et tisse des liens de plus en plus forts entre les différents domaines du savoir, ce colloque fondateur soulève des enjeux plus actuels que jamais. Epistémologie, politique, crise climatique : autant de thèmes contemporains concernés directement ou indirectement par cet ouvrage.