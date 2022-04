Pro en agilité. 66 outils et 10 plans d'action

66 outils et 10 plans d'action pour maîtriser les fondamentaux de l'agilité en entreprise. L'agilité en entreprise a longtemps été associée à la méthode dite Agile. Approche créée à la base pour des projets de développement web et informatique, plaçant le client au centre des priorités, la méthode utilisée ici est transposable à tous types de projets et tous secteurs. Qu'est-ce que l'agilité alors ? Ce sont "toutes les façons de planifier et de réaliser un travail dans lequel il est entendu que faire les changements nécessaires est la partie essentielle du travail". (Définition du Cambridge Dictionnary). L'agilité commerciale signifie qu'une entreprise est toujours en mesure de tenir compte des changements du marché. Et, comme le changement constant est la nouvelle dynamique de l'économie mondiale, l'agilité en entreprise est plus nécessaire que jamais. L'agilité intervient alors à tous les niveaux de l'entreprise, à travers ses 4 dimensions que sont l'individu, l'équipe, l'organisation, l'environnement. L'objectif de ce livre PRO EN est de fournir des outils concrets, précis, pratiques permettant aux dirigeants, managers et collaborateurs de maintenir et développer leur performance tout en anticipant le changement afin de ne pas le subir. L'entreprise agile devient alors proactive face aux changements et aux situations de crise. Parmi les thématiques abordées : développer son agilité managériale, sa créativité, rendre son équipe agile, faciliter la gestion de projet, porter l'innovation tout le temps, rendre le télétravail agile, se positionner comme leader sur son marché...