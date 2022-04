Pro en Ludopédagogie. 55 outils et 11 plans d'action

55 outils et 11 plans d'action pour maîtriser les fondamentaux de la formation par le jeu. Il existe en France 63. 000 organismes de formation. Parmi ces organismes, de plus en plus recherchent des formateurs spécialisés dans la formation par le jeu, pour sortir des approches classiques et peu efficaces. Si vous souhaitez faire évoluer vos pratiques, ce livre est pour vous ! Il vous apprendra à mieux vous connaître pour mieux connaître vos stagiaires formateurs et mieux les faire progresser. Ce PRO EN ouvre la voie de la ludopédagogie, qui est malheureusement encore peu accessible et matérialisée dans les salles de formation, alors qu'elle est un véritable atout pour développer le potentiel humain (bienveillance, considération, reconnaissance de l'aptitude de chacun et autonomisation des stagiaires apprenants). Les formateurs trouveront ici des repères et de nombreux outils pour distiller dans leurs formations des temps ludiques favorisant les respirations et les apprentissages. L'enjeu ? Structurer le scénario en intégrant des activités ludiques pour permettre aux stagiaires d'apprendre de manière dynamique, divertissante et mémorable, et ainsi plus tard mieux transmettre lors de leurs formations. L'ouvrage propose des thèmes essentiels à la formation, abordés via le jeu : entrer en relation avec les stagiaires, faire connaissance, créer le groupe, faire le point sur les représentations, ponctuer les temps dits "descendants" , favoriser les pauses cognitives, synthétiser les apports et évaluer les apprentissages...