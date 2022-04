Cuisiner et aider l'Ukraine Simplissime

Touché par la guerre en Ukraine, personnellement affecté de par la nationalité ukrainienne de son épouse, Jean-François Mallet a souhaité contribuer à l'aide apportée à l'Ukraine. Il a donc réalisé une édition spéciale de 45 recettes, 10 exclusives et 35 best of, dont tous les droits d'auteurs et bénéfices de l'éditeur seront reversés à la Croix Rouge pour son action en Ukraine. Le mot de l'auteur : " Touché et préoccupé comme tout le monde par la guerre en Ukraine, j'ai voulu m'associer au formidable élan de solidarité actuel, au travers de ce que je sais faire le mieux : cuisiner ! De là est née l'idée de ce Simplissime Ukraine. Merci à Hachette d'avoir répondu présent aussi vite pour soutenir cette action". Sommaire : Feuilletés apéro au jambon Tartinade de saumon Rillettes de sardines Tartare de saumon exotique Rouleaux de printemps Harengs en fourrure (Chouba) - NEW Aubergines à l'aigre-douce - NEW Taboulé à la fraise Bortsch froid de volaille Flan d'asperges sans pâte Chou farci (Holubtsi) - NEW Guzul Banosh - NEW Spaghettis aux boulettes bolognaise Varenyky au fromage - NEW Bortsch, famille Dudka- NEW Rôti de boeuf et légumes au paprika Boeuf bourguignon Brochettes d'agneau épicé (shashlik) - NEW Poulet à la Kiev (Kieveski katlet) - NEW Poulet rôti au pain Poulet aux noix de cajou Boeuf sauté au basilic Kasha au lard - NEW Crumble de saumon aux herbes Cabillaud à la clémentine Pain à l'ail (pumpushsky) - NEW Mousse au chocolat Tarte aux pommes râpées Super gâteau au chocolat Strudel pommes et cannelle