Royalteen Tome 1 : L'héritier

Lorsque le prince Karl Johan et Lena, la jeune provinciale nouvellement arrivée à Oslo, commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre, Lena est à la fois charmée et inquiète. Le prince Kalle est un fêtard avéré et ses coups d'éclat font régulièrement la une de la presse à scandale... et des blogs de potins, dont l'un a été tenu anonymement par Lena elle-même jusqu'à ce qu'elle soit démasquée. Lena est douloureusement consciente qu'être la petite amie du futur roi n'est pas un conte de fées. Surtout qu'elle lui cache un lourd secret...