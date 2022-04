Découvrez les aptitudes stupéfiantes de cette femme exceptionnelle et apprenez à développer les vôtres pour mieux communiquer avec votre animal de compagnie. Depuis 10 ans, Stéphanie Ouellette a réalisé des milliers de consultations auprès de clients au Canada, en France et aux Etats-Unis. Après un grave accident, cette entraîneuse équine de haut niveau a décidé de se consacrer à la communication animale, une technique de télépathie qui lui permet non seulement de "parler" aux animaux de toutes les espèces (insectes, oiseaux, mammifères, etc. .) mais aussi de les entendre . Elle reçoit ces messages sous forme d'images, de sensations et de mots, ce qui lui permet d'identifier des problèmes de santé ou de comportement. De plus, elle communique aussi avec les animaux décédés, et peut aider les gens à faire le deuil de leur animal de compagnie. Elle parle aux animaux raconte le parcours exceptionnel de cette communicatrice et ses expériences les plus marquantes. Par exemple avec ce cheval qui voulait tout quitter et changer de vie, cette jument de course qui ne voyait pas la nécessité de courir plus vite, ce pigeon handicapé qui souhaitait enrichir son alimentation, cette vache laitière qui rêvait d'un nom, et bien d'autres histoires !